Cina | Anhui - +1 000 studenti si esibiscono in ginnastica sincronizzata

Non tutti gli studenti universitari vivono il loro percorso allo stesso modo. Alcuni superano gli esami senza difficoltà, altri abbandonano gli studi, consapevoli che non fanno per loro. L'articolo Quando la paura di fallire blocca gli studenti, il caso della studentessa di Medicina: “Ho paura dell’esame, non so come uscirne” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

orizzontescuola