Cina | al via costruzione di principale progetto PV offshore del Paese

(Di martedì 21 maggio 2024) Pechino, 21 mag – (Xinhua) – Ladel piu’ grandefotovoltaico (PV)dellae’ iniziata domenica a Lianyungang, nella provincia orientale del Jiangsu, secondo quanto riportato ieri dal “Science and Technology Daily”. Ildimostrativo fotovoltaico da 2 milioni di chilowatt della China National Nuclear Corporation (CNNC), uno dei maggiori operatori nucleari del, integra il fotovoltaico e l’energia nucleare, in grado di ridurre efficacemente l’impatto negativo sull’ecosistema marino e di fornire piu’ energia pulita alle citta’ vicine. Ildovrebbe essere collegato alla rete per la prima volta nel settembre 2024 e a piena capacita’ nel 2025. Durante il periodo di funzionamento di 25 anni, l’elettricita’ media ...

Shanghai , 13 mag – (Xinhua) – Il progetto di una nuova mega fabbrica della casa automobilistica statunitense Tesla Inc. ha ottenuto i permessi di costruzione , secondo il comitato di gestione della Lingang New Area della Zona pilota di libero scambio della Cina ( Shanghai ). Primo progetto di una mega fabbrica di stoccaggio di energia di Tesla al di fuori del mercato statunitense, si trova nella Lingang New Area e dovrebbe avviare la produzione di massa nel primo trimestre del 2025. romadailynews

Shanghai , 13 mag – (Xinhua) – Il progetto di una nuova mega fabbrica della casa automobilistica statunitense Tesla Inc. ha ottenuto i permessi di costruzione , secondo il comitato di gestione della Lingang New Area della Zona pilota di libero scambio della Cina ( Shanghai ). Primo progetto di una mega fabbrica di stoccaggio di energia di Tesla al di fuori del mercato statunitense, si trova nella Lingang New Area e dovrebbe avviare la produzione di massa nel primo trimestre del 2025. romadailynews

Pechino vuole costruire 20 reattori nucleari galleggianti nel mar Cinese meridionale. Gli Usa temono servano a occupare nuovi territori - Pechino vuole costruire 20 reattori nucleari galleggianti nel mar Cinese meridionale. Gli Usa temono servano a occupare nuovi territori - Viene considerato uno dei corridoi marittimi più pericolosi dell’Asia-Pacifico. Non è lo Stretto di Taiwan, bensì del mar Cinese meridionale dove da decenni cina, Vietnam, Filippine e vicini rivierasc ... ilfattoquotidiano

La strategia resta la stessa. Contro Israele e Occidente - La strategia resta la stessa. Contro Israele e Occidente - I due politici di Teheran scomparsi erano i registi della "santa alleanza" islamista tra sunniti e sciiti Morto Raisi, se ne farà un altro. Quasi uguale. Con politiche internazionali e interne identic ... ilgiornale

William Lai s’insedia a Taiwan. Ed è subito scontro con la Cina - William Lai s’insedia a Taiwan. Ed è subito scontro con la cina - Nelle relazioni con la cina l’ex vice di Tsai ha proposto i suoi «quattro ... (in Arizona), dove a una prima fabbrica in via di completamento e una seconda in costruzione se ne aggiungerà una terza: ... editorialedomani