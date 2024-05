Ciclismo - sarà un Trofeo Città di Lucca da grandi numeri

Lari,18 maggio 2024 - Parla russo il 5° Gran Premio Lari-Città delle Ciliegie , gara nazionale per élite e under 23 con la presenza record di 191 atleti di 34 squadre. Sul traguardo in leggera salita di Piazza XX Settembre, si è imposto il ventiduenne Egor Igoshev della squadra spagnola PC Baix Ebre che a 10 metri dalla linea di arrivo ha rimontato il messicano Carlos Garcia che aveva lanciato lo sprint come fece con successo sette giorni prima a Castiglion Fiorentino. sport.quotidiano

Lari,17 maggio 2024 - Una sfida attesissima presente anche il commissario tecnico della Nazionale azzurra Under 23 Marino Amadori, la quinta edizione del Gp Lari-Città delle Ciliegie, in programma domani sabato 18 maggio patrocinata dal comune di Casciana Terme Lari. Alla gara valida anche per il Trofeo Alvaro Bacci e per il Memorial Cappellini organizzata dalla Juventus Lari sono infatti iscritti 34 formazioni delle quali 10 Continental ovvero team che in determinate gare, possono gareggiare anche con i professionisti per ul totale di 202 atleti.

lanazione