Ciclismo | cambia il percorso della 16 a tappa - salta la Cima Coppi a causa del maltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) Livigno, 21 mag. – (Adnkronos) – “La situazione è quella che vedete, c’è la neve e di conseguenza non si può fare lo Stelvio. Ci sarà una vera partenza dopo la discesa da Prato allo Stelvio. Purtroppo il clima in montagna non si può mai conoscere esattamente fino alla fine”. Con queste parole Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, ufficializza il cambio di16/aCorsa Rosa. Oggi ci sarebbe dovuta essere la, l’Umbrail Pass, ma le condizioni meteorologiche con pioggia e neve hanno indotto gli organizzatori ad accorciare il. I corridori lasceranno Livigno in bici e arriveranno in Svizzera attraverso il tunnel La Schera, si cambieranno nelle gallerie lungo ile saliranno così sulle ammiraglie per ...