Chico Forti - visita alla madre forse già domani | uscirà dal carcere con la scorta

(Adnkronos) – Chico Forti , che ha ottenuto il permesso per incontrare la madre , potrebbe lasciare il carcere già domani . Secondo quanto apprende l'Adnkronos, sarà accompagnato da una scorta formata da agenti di polizia penitenziaria. "Mi sono mantenuto così solo per mia madre – ha detto il 65enne trentino in un'intervista esclusiva al Tg1 al suo […] periodicodaily

dopo 16 anni Chico Forti potrà riabbracciare la mamma, oggi 96enne. “Pochi minuti fa ho dato alla madre e al fratello di Forti la notizia che Chico ha ottenuto il permesso per visitarli”. A dare l’annuncio atteso è Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione nord e centro America, che ha seguito in prima persona il caso Forti, facilitando il suo ritorno in Italia per finire di scontare la sua pena nel nostro paese.

secoloditalia