Chico Forti riabbraccerà sua madre Il giudice gli concede il permesso

(Di martedì 21 maggio 2024) Il 65enne, rimasto in carcere a Miami (Florida) per 24 anni dopo una condanna all'ergastolo, a breve si recherà a Trento per incontrare dopo più di un decennio e mezzo l'anziana ultranovantenne: "Un atto di umanità"

dopo 16 anni Chico Forti potrà riabbracciare la mamma , oggi 96enne. “Pochi minuti fa ho dato alla madre e al fratello di Forti la notizia che Chico ha ottenuto il permesso per visitarli”. A dare l’annuncio atteso è Andrea Di Giuseppe , parlamentare di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione nord e centro America, che ha seguito in prima persona il caso Forti , facilitando il suo ritorno in Italia per finire di scontare la sua pena nel nostro paese. secoloditalia

"Chico Forti riabbraccerà presto sua madre". Il giudice gli concede il permesso - "chico Forti riabbraccerà presto sua madre". Il giudice gli concede il permesso - Il 65enne, rimasto in carcere a Miami (Florida) per 24 anni dopo una condanna all'ergastolo, a breve si recherà a Trento per incontrare dopo più di un decennio e mezzo l'anziana ultranovantenne: "Un a ... ilgiornale

Chico Forti, il giudice gli da’ il permesso di rivedere la madre 96enne: la visita forse già domani - chico Forti, il giudice gli da’ il permesso di rivedere la madre 96enne: la visita forse già domani - Il 65enne, per 24 anni in carcere negli USA perché condannato all'ergastolo, a breve si recherà a Trento per abbracciare l'anziana ... fanpage

SERIE C - Playoff, rinviato il match tra Vicenza e Padova a causa del maltempo - SERIE C - Playoff, rinviato il match tra Vicenza e Padova a causa del maltempo - Non si giochera' questa sera il derby veneto tra L.R. Vicenza e Padova, valido per i playoff del campionato di serie C di calcio, in programma allo stadio Menti alle 20.30. Ad annunciare la decisione ... napolimagazine