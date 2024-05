Chico Forti finalmente potrà riabbracciare la madre | C' è il permesso

(Di martedì 21 maggio 2024)vedere sua. “Pochi minuti fa, ho dato allae al fratello dila notizia cheha ottenuto ilper visitarli”, ha dichiarato Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione nord e centro americana che ha seguito il caso del cittadino italiano facilitando il suo ritorno in Italia per finire di scontare la sua pena nel nostro paese. “aveva visto l'ultima volta lasedici anni fa, dicendole che probabilmente non si sarebbero più rivisti. Questa donna, oggi 96enne, ha resistito fino ad oggi solo per rivedere e abbracciare il figlio. Ringrazio il giudice di garanzia e gli avvocati per la celerità con cui è ...

Le anticipazioni de Le Iene : il programma di Veronica Gentili presenta un servizio su Chico Forti Oggi, martedì 21 maggio , in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene ” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: l’attrice Benedetta Porcaroli, il rapper Il Tre e il coreografo Giuliano Peparini. Nella puntata: due nuovi servizi di Gaston Zama su Chico Forti , tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti per la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami. 361magazine

Chico Forti è un ex produttore televisivo italiano, salito agli onori di cronaca, purtroppo, per la sua intricata vicenda giudiziaria. Come sappiamo, Chico Forti è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti: un incubo che sembrava non finire mai, per fortuna, sembra mostrare una lieve luce in fondo al tunnel; l’interessato è tornato in Italia sabato scorso, il 18 maggio 2024. donnapop

