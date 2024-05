Chiara Ferragni - c’è un lui dopo Fedez? L’indizio però smentisce il flirt

(Di martedì 21 maggio 2024)ha un nuovo uomoil: dall’indiscrezione agli indizila bufera del caso pandoro, è stata protagonista del gossip per via della separazione dal marito. Ieri poi è circolata la news di un nuovoper l’influencer., stando alle indiscrezioni, starebbe frequentando il campione di tennis Alexander Zverev. Lo ha rivelato Dillingernews, il portale di Fabrizio Corona. “l’ormai ufficiale rottura trae Federico Lucia, che ha segnato la fine dell’impero Ferragnez, ognuno ha preso la propria ...

La vita di Fedez ha subito una trasformazione radicale dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni . dopo anni trascorsi in una routine familiare e domestica, Federico sembra essere tornato ai suoi giorni di giovinezza, immergendosi in serate mondane e feste milanesi, con tanto di presunti flirt con giovani ragazze. Tuttavia, gli ultimi giorni hanno portato in primo piano un aspetto più oscuro della sua vita, legato allo scandalo della rissa in cui è stato coinvolto insieme a Cristiano Iovino. donnapop

Fedez come sta, Chiara Ferragni preoccupata ha chiamato l'ex suocera: il malore e la corsa in ospedale, ora è a casa a riposo. Chiara Ferragni, preoccupata per le condizioni dell'ex marito Fedez, ha dovuto fare i conti con la sua salute mentale e il conseguente uso di psicofarmaci: «dopo la malattia ho avuto seri problemi»

