Chiara Ferragni agli Internazionali d’Italia a Roma perché avrebbe un flirt con il tennista Alexander Zverev

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) In molti si saranno chiesti come maiavesse deciso di recarsidi Tennis di. Qualche autografo, qualche selfie e una foto da postare sui social. Tutto qui? Secondo Fabrizio Corona no, ci sarebbe dell’altro. Il “colpevole” della trasfertana dell’influencer sarebbe il27enne. Il sito di Corona fa una premessa: “Dopo l’ormai ufficiale rottura trae Federico Lucia, che ha segnato la fine dell’impero Ferragnez, ognuno ha preso la propria strada: c’è chi è partito per Los Angeles, per assistere al festival di Coachella, chi invece a Dubai, per un ‘impegno importante’. C’è chi per divertirsi si è comprato un modello ...