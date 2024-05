(Di martedì 21 maggio 2024) Entrato in carica per sostituire ad interim Raisi, morto per la caduta'elicottero su cui viaggiava, resterà al potere fino al 28 giugno, quando si terranno le elezioni

Chi è Mohammad Mokhber, il nuovo presidente dell'Iran - Chi è mohammad mokhber, il nuovo presidente dell'Iran - Entrato in carica per sostituire ad interim Raisi, morto per la caduta dell'elicottero su cui viaggiava, resterà al potere fino al 28 giugno, quando si terranno le elezioni ... wired