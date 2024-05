Chi è Luka Topalovic - il classe 2006 nel mirino dell’Inter

(Di martedì 21 maggio 2024)è l’ultimo nome sondato dall’Inter in vista della finestra estiva di calciomercato. Ilha già avuto contatti con la dirigenza nerazzurra per un eventuale approdo a Milano. IL FATTO –rappresenta un profilo seguito con interesse dall’Inter in considerazione della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista sloveno ha già avuto dei dialoghi con la dirigenza nerazzurra in vista di un suo possibile trasferimento a Milano in estate. In tal senso, il suo nome deve essere monitorato con attenzione alla luce di un’evoluzione che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi.è un profilo interessante per l’Inter: numeri e caratteristiche I DATI – Il ...

