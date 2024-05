Chi è BigMama - talentuosa rapper avellinese ed esponente del mondo queer

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 21 maggio 2024), pseudonimo di Marianna Mammone, è unae cantautrice italiana nata a San Michele di Serino, in provincia di Avellino, il 10 marzo 2000. La sua carriera musicale è segnata da un percorso ricco di esperienze e successi, dall’esordio neldel rap fino alle esibizioni sui palcoscenici più prestigiosi d’Italia. In questo articolo, esploreremo la sua biografia, la discografia, la vita privata e i suoi principali traguardi.è ospite il 21 maggio 2024 a La Volta Buona. La biografia, la carriera e la vita privata di Marianna Mammone, in arteInfanzia e Formazione Marianna Mammone, conosciuta al grande pubblico come, nasce a San Michele di Serino, una piccola cittadina in provincia di Avellino. Fin da giovane, mostra una grande passione ...