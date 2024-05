Cherubini Juve - inibizione finita ma il futuro è già deciso La mossa di Giuntoli non basta

Niente Parma per Federico Cherubini . Il dirigente della Juventus non ha trovato l`accordo economico con il club gialloblù, primo in classifica... calciomercato

L’esonero di Allegri non basta: rinnovo rifiutato e addio Juve - L’esonero di Allegri non basta: rinnovo rifiutato e addio juve - In casa juventus è tempo di rivoluzione. Clamorosa. Fragorosa anche. E non basta, a quanto pare, l’esonero di Massimiliano Allegri per rompere in maniera definitiva con il passato. Cristiano Giuntoli, ... asromalive

"Giuntoli farà piazza pulita, un arrivo dal Napoli". Rivoluzione in casa Juventus - "Giuntoli farà piazza pulita, un arrivo dal Napoli". Rivoluzione in casa juventus - La juventus ha esonerato Massimiliano Allegri e affidato la panchina a Montero fino al termine della stagione. L'edizione odierna de Il Giornale scrive: "Quando è arrivato Giuntoli cerano pochi margin ... areanapoli

Juventus, non firma il rinnovo e se ne va: Giuntoli ne prende altri due - juventus, non firma il rinnovo e se ne va: Giuntoli ne prende altri due - juventus, non firma il rinnovo e se ne va: il dirigente bianconero avrebbe già declinato la proposta della società. juvelive