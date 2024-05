Chelsea - UFFICIALE | Pochettino lascia il club Quattro nomi per il successore

Mauricio Pochettino ha lasciato il Chelsea. Questo è quanto viene comunicato da The Telegraph, testata inglese che riporta come il tecnico abbia lasciato il club martedì mattina, dopo un incontro con i direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart e aver parlato con il comproprietario Behdad Eghbali. Pochettino avrebbe lasciato il Chelsea in comune accordo, con la società che si metterà presto a caccia di un nuovo allenatore.

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato alla BBC della situazione in Premier League legata al Var Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato alla BBC della situazione in Premier League legata al Var. Le sue dichiarazioni: VAR – «Non è una mia decisione. Viviamo in un’era tecnologica e per me la questione non è […]

