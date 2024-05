Che sfida Olimpia-Brescia Messina | Nulla è scontato

(Di martedì 21 maggio 2024) Superato l’intoppo Trento l’Emporio Armani Milano si lancia a capofitto nella preparazione della semifinale contro. Il rovescio positivo della medaglia delle difficoltà avute con Trento è che l’sa che lanon sarà perfacile con una formazione che si dimostrata solida e capace di esaltarsi soprattutto tra le mura amiche, quindi affronterà laper vincere la semifinale in tutto e per tutto e non con la testa magari già concentrata sull’atto finale. La qualificazione al match per il titolo bisognerà conquistarsela davvero colpo su colpo. Rispetto al solito, soprattutto a causa degli infortuni, Milano ha ruotato tantissimo i suoi uomini nel primo turno, 8 stranieri utilizzati rispolverando anche Baron. Shields dovrebbe risolvere l’affaticamento muscolare e questo ...

"Obiettivo Champions, servirà una prestazione importante per vincere", spiega il palleggiatore dell'Allianz Milano - Allianz Milano per chiudere i conti, Itas Trentino per pareggiare la serie e riscattare lo 0-3 casalingo rimediato mercoledì scorso. Con queste premesse le due squadre si avvicinano a ilgiornaleditalia

Bologna , 1 maggio 2024 – Di primo posto e primato se ne ritornerà a parlare domenica. Quando la Virtus , alla Segafredo Arena, riceverà la visita di Trento, per l’ultima giornata della regular season. In caso di successo, la Virtus sarà prima. In caso di ko, invece, bisognerà aspettare l’esito del confronto di Milano, che giocherà a Cremona, ... sport.quotidiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di Champions League maschile tra Itas Trentino e Jastrzebski Wegiel. E’ un’Itas Trentino ferita quella che si appresta ad affrontare la Finale di Champions ad Antalya contro la squadra polacca. Il Finale di stagione in Italia ha lasciato a bocca ... oasport

Per i piccoli Comuni la sfida è tutta dentro la modernità - Per i piccoli Comuni la sfida è tutta dentro la modernità - «Piccoli comuni che devono crescere», così il Festival dell’Economia ha intitolato uno dei suoi eventi in calendario a trento questa settimana. Questione che riguarda in modo particolare i circa 2.500 ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

FESTIVAL ECONOMIA, TAMBURINI: DOBBIAMO VINCERE LA SFIDA DELLA COMPETITIVITÀ - FESTIVAL ECONOMIA, TAMBURINI: DOBBIAMO VINCERE LA sfida DELLA COMPETITIVITÀ - trento, 20 mag - “La sfida più importante per l'economia italiana, e per l'intero Paese, è quella della competitività. La ragione è semplice: i livelli di occupazione stanno aumentando, un segnale ... 9colonne

Fermana, quanto amaro in bocca. Addio alla C e alla sfida con l’Ascoli - Fermana, quanto amaro in bocca. Addio alla C e alla sfida con l’Ascoli - Se c’è una cosa sicura del futuro della Fermana, forse l’unica, è che il professionismo non c’è più. Dopo sette anni, i gialloblù lasciano la serie C senza possibilità di ripescaggio, già "usato" dopo ... ilrestodelcarlino