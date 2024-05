Che fine ha fatto Jasmine Rotolo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 21 maggio 2024) Bella, talentuosa e forte nonostante la sua vita decisamente travagliata. Figlia dell’amata showgirl Stefaniaha dovuto fare i conti con la scomparsa della madre quando era ancora una bambina. Nel 1981 Stefania è scomparsa a causa di un tumore uterino eè stata affidata ai nonni paterni. Il padre della, il sassofonista americano Tyrone Harris, non ha mai riconosciutocome sua figlia. “Mio padre non l’ho mai incontrato”, ha rivelato una volta la, “lui sapeva della mia esistenza, eppure non mi ha mai cercata…Quando ho provato a cercarlo, lui mi haavere una lettera in cui mi ha invitata a lasciarlo stare”. Cosa fa oggiIl vero nome di...