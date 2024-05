Il ceto medio è sempre più in crisi . Questa, almeno, è la percezione degli italiani e soprattutto di chi appartiene a questa fascia di popolazione. Che sta vivendo un vero e proprio ridimensionamento, stando a quanto emerso dal rapporto Cida-Censis sul “valore del ceto medio per l’economia e la società”. La differenza di percezione, rispetto al passato, è evidente. lanotiziagiornale

C’era una volta il ceto medio spina dorsale di una nazione in marcia verso il futuro. Oggi c’è ancora, ma vive nella paura di scendere sempre di più nella scala sociale. Tanto che il 54,2% degli italiani avverte un senso di declassamento, come se sentisse di andare indietro nell’evoluzione della propria vita. A testare lo stato di salute della classe media del Paese ci ha provato la Cida, Confederazione italiana dirigenti(quindi quadri e alte professionalità del settore pubblico e di quello privato), chiedendo un’indagine al Censis – presentata oggi alla Camera – sui valori percepiti dal ceto medio per l’economia e la società. thesocialpost

Ceto medio, in Italia c’è rischio declassamento: “Impegno e competenze non sono premiati” - ceto medio, in Italia c’è rischio declassamento: “Impegno e competenze non sono premiati” - Si assiste da tempo a una lenta erosione del ceto medio italiano, “ma ora il fenomeno è accelerato, e si rischia di perdere il pilastro della nostra società e il fondamento della nostra economia”. A s ... msn

Famiglia, in Friuli pacchetto azioni per rete welfare territorio - Famiglia, in Friuli pacchetto azioni per rete welfare territorio - Trieste, 21 mag. (askanews) – Il 10% delle famiglie del Friuli Venezia Giulia beneficia dei servizi offerti dalle diverse collette alimentari. Si tratta di circa 150mila persone e 50mila nuclei. Un da ... askanews

Poveri raddoppiati in dieci anni: si corra ai ripari o sarà troppo tardi - Poveri raddoppiati in dieci anni: si corra ai ripari o sarà troppo tardi - "Non basta un incremento del Pil per accrescere il benessere di chi ha maggiori difficoltà". L'intervento del portavoce dell'Alleanza contro la povertà ... ilfattoquotidiano