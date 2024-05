Cesena Nuovo incontro tra Artico e Toscano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024) Il pari di domenica con la Juve Stabia, sufficiente a mettere in bacheca il trofeo della Supercoppa di C 2023/2024, ha messo la parola fine alla stagione agonistica e, come ribadito dalla società anche attraverso il comunicato pubblicato la settimana scorsa, ora arriva il momento delle scelte programmatiche, non più rimandabili. Nelle ultime settimane ha tenuto banco la questione allenatore, ma non è la sola e nemmeno la prima sul taccuino di Fabio, la cui agenda in questi giorni è fitta di impegni, tra riunioni con i collaboratori e le call con l’America. Tutto questo con l’intento di fissare i punti fondamentali per la prossima stagione. In cima all’elenco la questione budget, poi a cascata il resto. Il campionato cadetto impone di alzare l’asticella per quanto riguarda l’efficienza organizzativa, c’è da potenziare l’organigramma, compreso anche lo staff ...