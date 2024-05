Cerere - dalla Terra al cuore

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2024) Un piccolo ristorante in via della Moscova a Milano natopassione di Giorgia Codato e Mauro Salerno per la cucina naturale realizzata con ingredienti “conosciuti”. In cucina lo spagnolo Roberto Garcia realizza piatti di grande equilibrio, con una fantasia moderata ma piacevole. E i prezzi sono, per Milano, commoventi