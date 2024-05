C' era una volta il gelato a Bologna

(Di martedì 21 maggio 2024)e la storia moderna delsono un'avvincente narrazione fatta di piccole golosità che per un bambino degli anni Cinquanta potevano essere il momento più felice della settimana. Soprattutto quando passava il carretto a forma di cigno e con 20 lire compravi due wafer ripieni. Ma sotto le Due Torri il dessert più famoso del mondo è sempre stato protagonista di innovazioni e anche canzoni come "gelati" degli skiantos, apice di una liricità demenziale che è diventata citazione. E poi proprio qui aè stato scritto il primo manuale per fare i gelati, era il 1911, autore il perugino Enrico Giuseppe Grifoni.

La guerra alle bottiglie d’acqua o ai gelati per fermare la movida . Il Comune di Milano si appresta a varare una stretta in dodici zone della vita notturna – da Brera a Corso Como, dai Navigli a Sarpi – dal 17 maggio al 4 novembre. In queste e altre zone non sarà più possibile acquistare cibo d’asporto e bevande dopo la mezzanotte. E il divieto riguarderà persino un gelato o una bottiglietta d’acqua. lanotiziagiornale

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala dichiara guerra al gelato . Come riportato da Il Messaggero, dal prossimo 17 maggio, e fino al 4 novembre, in 12 zone densamente frequentate nelle ore serali, dopo la mezzanotte sarà vieta to acquistare un gelato o una bottiglietta d’acqua d’asporto. Ma i commercianti protestano perché considerano il provvedimento è inutile e dannoso. thesocialpost

Dal motomondiale al gelato: la straordinaria avventura imprenditoriale di Alessandro Monaco - Dal motomondiale al gelato: la straordinaria avventura imprenditoriale di Alessandro Monaco - Scopri come Alessandro Monaco, ex meccanico per la MotoGP, ha rivoluzionato la sua vita, trasformando la passione per il gelato in un'attività di successo a due passi da casa. Da Valentino Rossi alle ... giornalelavoce