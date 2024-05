C’è una Ferrari da 500mila euro che non va a più di 48 km h e non può circolare | è un’opera d’arte

Salgono di colpi Elena Berta e Bruno Festo al termine della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di Vela , specialità 470, in scena questa settimana in Costa Azzurra, precisamente a Cannes. L’equipaggio azzurro, ottavo dopo la prima giornata , è salito oggi in top 3. In un day-2 contrassegnato da solo due regate che hanno chiuso la qualifying series, gli azzurri si sono resi artefici di un percorso netto nella flotta bianca, imponendosi in entrambe le prove e salendo così a 28 punti (10 netti). oasport

Giacomo Ferrari ed Alessandra Dubbini si piazzano attualmente in sesta posizione al termine della prima giornata dedicata ai Campionati Europei 2024 di Vela, specialità 470, in scena questi giorni in Costa Azzurra, precisamente a Cannes (Francia). Un inizio leggermente in salita per il binomio italiano, il quale ha subito una penalità (UFD) in occasione della prima regata della flotta blu, chiusa al ventiquattresimo posto.

