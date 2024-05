Cattelan ha avuto la sua rivincita? Gli ascolti tv del suo nuovo programma Da vicino nessuno è normale | ecco come è andata la prima puntata

Samuele Colajanni è un attore, doppiatore e vocalist. Ha 24 anni e vive a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Sui social è conosciuto come ‘Samu Colajanni ’ e conta più di 800mila follower su TikTok e quasi 200mila su Instagram. È diventato noto soprattutto per i video delle sue imitazioni, come quella del doppiatore del noto canale DMAX, in particolare dello show Bear Grylls. metropolitanmagazine

Oggi, lunedì 20 maggio 2024, la prima puntata di "Da vicino nessuno è normale ", in onda per tre serate su Rai2 . Le anticipazioni e gli ospiti del nuovo programma di Alessandro Cattelan . comingsoon

Stasera, lunedì 20 maggio 2024, andrà in onda la prima puntata del nuovo format di Rai2 condotto da Alessandro Cattelan e intitolato Da vicino nessuno è normale. Per l'occasione, il presentatore ha rilasciato un'intervista a TV Blog in cui ha fatto delle confessioni sullo show, ma non solo. Il protagonista, infatti, ha voluto lanciare anche una piccola stoccata alla Rai, in riferimento allo spinoso tema degli ascolti, che per un programma che debutta è sempre un fardello molto pesante.

tvpertutti