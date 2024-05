Catanzaro-Cremonese - parla Stroppa | | Occhio a Iemmello

(Di martedì 21 maggio 2024) Mentre l’Ascoli si prepara a tuffarsi nel prossimo campionato di serie C, c’è ancora chi resta in corsa per un sogno chiamato serie A. È il caso deldell’ex Vivarini che stasera affronterà in casa lanella semifinale d’andata. Are alla vigilia dello scontro è stato il tecnico grigiorosso. "Noi stiamo molto bene e sono sicuro che faremo una grandissima prestazione – commenta–. Quando siamo andati aarrivavamo da un momento così così e abbiamo fatto un’ottima partita. Ora bisogna fare ancora meglio perché possono metterci in difficoltà, ma abbiamo le armi per fare altrettanto.è un fattore, ha trovato l’ambiente giusto e si sta esprimendo a livelli mai visti prima. Ha fatto un percorso importante, qualche anno fa era uno dei giovani ...

Il Catanzaro sulla giostra dei sogni. Il tecnico Vivarini: "Cremonese favorita, ma siamo 11 contro 11, crediamoci"

