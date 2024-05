Catanzaro e Cremonese si affrontano per la partita d'andata delle semifinali dei playoff di Serie B: le probabili formazioni di Vivarini e Stroppa. Le ultime novità sulla partita , dove vederla in TV e streaming .Continua a leggere fanpage

Catanzaro-Cremonese è una partita valida per l’andata delle semifinali dei playoff di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni , pronostici , diretta tv e streaming . Semifinale conquistata con il brivido per il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, che sabato scorso nella sfida con il Brescia si è salvato solo grazie ad un gol di Donnarumma nell’ultima azione valida prima del fischio finale. ilveggente

Le Formazioni ufficiali di Catanzaro-Cremonese , match di andata della semifinale Playoff di Serie B 2024 . Prima sfida tra le mura amiche per i giallorossi che inseguono un risultato positivo al Ceravolo in vista del match di ritorno in programma il 25 maggio allo ‘Zini’. Ecco le scelte di formazione dal 1? di gioco dei due allenatori, Vincenzo Vivarini e Giovanni Stroppa. sportface

Catanzaro-Cremonese: le formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming - catanzaro-cremonese: le formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming - Il pirotecnico con cui il Catanzaro ha battuto 4-2 ed eliminato il Brescia nel turno preliminare, ha consentito alla squadra di Vivarini di guadagnarsi le semifinali. calciomercato

