Catania - via Capo Passero | 18enne scappa sui tetti con 60 dosi di cocaina Arrestato

Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, come disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania e, in tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno svolto mirate attività di indagine che hanno portato all’arresto di un catanese di appena 18 anni, residente a Belpasso.

