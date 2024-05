Catania-Avellino - le probabili formazioni

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiOtto squadre a contendersi l’ultima promozione in Serie B. Stasera entrano in scena anche le “teste di serie”; Torres, Padova, Carrarese (migliore terza della regular season, ndr.) e. Dopo tre settimane di stop, la formazione di Michele Pazienza riaccende i motori dal “Massimino” contro il. Formazione che ha conquistato la Coppa Italia di Serie C, accedendo al Primo Turno Playoff dove ha strappa il pass per la fase successiva contro l’Atalanta Under23. E’ la terza volta che si affrontano irpini ed etnei; due volte su due l’ha avuto la meglio all’andata fu 2-0 al ritorno in casa 5-2. Prima del ritiro di Sturno, la squadra ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi al Partenio-Lombardi. Si va verso il tutto esaurito per l’impianto di gioco di Piazza Spedini. Trasferta vietata ai tifosi ...

