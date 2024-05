Casting Grande Fratello al via - Signorini vuole già conoscere i futuri concorrenti

Gli autori del Grande Fratello sono già al lavoro in vista della nuova edizione del reality show che, a partire dal prossimo settembre, tornerà in onda su Canale 5. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Secondo TVBlog, anche Cesara Buonamici verrà riconfermata nelle vesti di opinionista, anche se non è ancora chiaro se sarà l’unica ad occupare quel ruolo o se verrà affiancata da un’altra figura. thesocialpost

Negli ultimi anni il Grande Fratello è diventato sempre di più il reality di punta su Canale 5, come testimoniano dall’ormai consolidato raddoppio settimanale e i numerosi prolungamenti che portano il programma a durare ben sei mesi, rispetto agli originari tre. Circa due mesi fa si è conclusa la più lunga edizione del reality, che per la prima volta dopo anni ha visto la commistione di personaggi famosi e persone comuni, con lo scopo di privilegiare non tanto i nomi, quanto le storie che le persone avevano da raccontare. isaechia

