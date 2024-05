Caso Toti - l’82,9% degli italiani non crede che lo scandalo influirà sulle Europee

(Di martedì 21 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 09:54 Il processo mediatico nei confronti di Giovanniha già trovato i suoi colpevoli e i suoi moventi, eppure l’opinione pubblica non sembra particolarmente provata da quanto accaduto. L’idea che un presidente di Regione possa essere accusato di corruzione non ha sconvolto più di tanto gli. Questo L'articolo proviene da Il Difforme.

Diga di Genova: oggi il voto sui fondi, venerdì la posa del primo cassone - Diga di Genova: oggi il voto sui fondi, venerdì la posa del primo cassone - In una intercettazione telefonica infatti è il governatore toti a chiamarla più o meno così: «Così impara Spinelli a farci i suoi pranzi, visto che la diga sostanzialmente è per Spinelli», diceva ... ilsole24ore

Tensione sulla Diga, le incognite sulla cerimonia e il voto di oggi in Regione sul finanziamento - Tensione sulla Diga, le incognite sulla cerimonia e il voto di oggi in Regione sul finanziamento - Oggi al voto in Consiglio regionale il decreto omnibus per il via libera ad accendere un mutuo per finanziare la variante (fase 2) ... ilsecoloxix

Diesse, parte il conto alla rovescia. Il toto nomi per il dopo Stefanelli - Diesse, parte il conto alla rovescia. Il toto nomi per il dopo Stefanelli - Poi l’incognita Aquilani. Casting anche tra i giocatori: novità il centrocampista Andrea Rizzo Pinna (Lucchese) ... lanazione