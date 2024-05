Caserme Montelungo e Colleoni - si sblocca l’iter | sì alle residenze universitarie

La Camera ha dato il suo primo assenso al disegno di legge sull’autonomia differenziata: la commissione Affari costituzionali di Montecitorio ha completato l’analisi del testo, pianificando la discussione in Aula per lunedì 29 aprile. Il passo rafforza l’accordo tra la Lega e Fratelli d’Italia e, a sua volta, facilita l’iter in Senato per la riforma sul Premierato, prioritaria per il partito di Giorgia Meloni.

ilfattoquotidiano