Casa - finestr - tramezzi | ecco il perdono retroatti -o, cosa viene perdonato e cosa no

(Di martedì 21 maggio 2024) Il cosiddetto decreto ‘Salva-’ è atteso venerdì sul tavolo del Consiglio dei ministri. Macambierà in concreto? Non si potrà allargare il balcone ad esempio, ma spostare un tramezzo dentrosì. I pilastri e le solette tirati su senza un permesso edilizio saranno esclusi, mentre si potrà allargare di qualche centimetro la facciata esterna della. Nuove norme che qualcuno ha già ribattezzato “edilizio” di Matteo Salvini. Insomma, una sanatoria.Leggi anche: Ladri indi Matteo Salvini: allarme dato dai vicini, puntavano alla cassaforte I lavori consentiti dentroIl decreto ‘Salva-’ è “alle limature finali”, spiegano dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato dal leder leghista. Gli ...

Continuano le interlocuzioni e gli approfondimenti sulle misure che arriveranno nei prossimi giorni sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm era programmata in un primo momento per mercoledì pomeriggio ma è slittata a venerdì mattina alle ore 9,30. Fari accesi soprattutto sul cosiddetto 'salva-casà rilanciato anche oggi dal vicepremier e ministro dei Tra sport i e delle Infrastrutture Matteo Salvini. iltempo

