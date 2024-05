(Di martedì 21 maggio 2024) GliDay dedicati allaproseguono nel fine settimana del 25 e 26 maggio con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipiogiornata di sabato 25 maggio e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Viali 52, saranno attivi anche domenica 26. Per poter richiedere lain occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 24 maggio, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). “Grazie alle aperture straordinarie cittadine e cittadini possono fare il ...

Per incrementare le opportunità di rilascio della carta d’identità elettronica e ridurre i tempi di attesa, continuano le aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici per il rinnovo della CIE. Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 18 e 19 Maggio con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi XI, XII e XIII nella giornata di sabato 18 Maggio e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al Nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 19. funweek

Furto di 200mila euro di gioielli, assolto uno degli imputati - Con in mano la falsa denuncia, e una falsa carta di identità del ... Per Fortarezza la pena è stata ridotta a 3 anni (la Corte d'...

Come funziona JustPlay - ...che convertendo l'importo guadagnato in buono Amazon o in carta ... In questa stessa schermata, puoi visualizzare anche una barra d'... per completare l'operazione e verificare la tua identità, dovrai ...