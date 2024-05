Carrarese-Juventus U23 in tv | data - orario e diretta streaming ritorno Playoff Serie C 2023 2024

Torres-Benevento sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C 2023/2024. C’è da qualificarsi per le Final Four e in campo troviamo i sardi, testa di Serie, e i campani. Al Sanna doppio vantaggio per i padroni di casa, che oltre a giocare davanti al pubblico amico possono qualificarsi anche in caso di numero pari di gol segnati dalle due squadre.

