Caro Padre - ti scrivo | la Diocesi chiede sostegno per il Vescovo Aiello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un momento di salute delicato per Monsignor Arturodi Avellino, lainvita fedeli e cittadini a mostrare il loro. Carissimo, come forse sai il nostro amatoè da oltre un mese dolorante a causa di un herpes zoster che lo ha colpito e fiaccato fisicamente. Nonostante ciò non smette di occuparsi del gregge a lui affidato negli impegni che lo portano in giro per la. In questi sette anni ha sempre avuto una parola e un’attenzione per ciascuno di noi in particolar modo per i giovani a cui dedica un appuntamento mensile. E se in questo momento gli facessimo sentire il nostro affetto attraverso un messaggio? Sappiamo bene che l’affetto e ilmanifestato sono un grande aiuto nella ripresa ...