Caro diario e l’autofiction - una riflessione a 30 anni dalla première a Cannes

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 21 maggio 2024) Uscito in Italia nel novembre precedente, il 20 maggio 1994di NMoretti approda sulla Croisette, guadagnandosi il premio per la Miglior regia. Trent’(o trentuno) dopo, il capolavoro del regista romano rappresenta ancora un esempio unico in Italia di cinema intimista e personale che affonda le radici nel documentario autobiografico e nello sperimentalismo. Nella mente di NMoretti nel primo capitolo di, In Vespa – © Sacher FilmUna calligrafia minuta ma decisa riempie un foglio di carta a righe aprendo la narrazione in prima persona. Il titolo del film riprende il suo stesso incipit, in una dichiarazione di intenti pura fin dall’inizio. NMoretti con...