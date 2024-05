Carlo Conti verso Sanremo - quando arriva l' annuncio ufficiale

Stando alle più recenti indiscrezioni pare che Tiziano Ferro possa approdare come Big al Festival di Sanremo 2025 L'articolo Tiziano Ferro verso Sanremo 2025! Il cantautore sarebbe il primo Big in gara proviene da Novella 2000. novella2000

«Bravissima, complimenti per il coraggio». Dejan Cetnikovic, il re del Karaoke dei politici italiani su Radio Rock, incoraggia la ministra per la famiglia, la natalità e le pari Opportunità Eugenia Roccella. L’esponente del governo si è esibita in un brano non facile: “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. A chi dedica questa canzone? «A mio marito – ha dichiarato Roccella – con cui sto insieme da 50 anni e che è unico».

