Capri diventa capitale della pizza di qualità | sull' isola arrivano Ciro Oliva - Franco Pepe ed Enzo Coccia

(Di martedì 21 maggio 2024) L’è sempre più gourmet.alza (ancora) l’asticella dell’offerta enogastronomica. E in attesa che riprenda vigore, puntuale come ogni estate, la polemicae cifre blu di una vacanzaazzurra (che sia una consonanza cromatica?),nuove blasonatissime aperture in serie a confermare il trend. Rafforzandolo. Protagonista assoluta la: all’ombra dei Faraglioni, la tonda direclama sempre più il suo spazio: altro che bandiera bianca di fronte al turismo mordi e fuggi che minaccia la sostenibilità dei luoghi e che altrove – non qui, non ora – è assecondato da friggitorie e street food, colazioni prêt-à-porter, per orde di visitatori distratti. Non a, non ora. Così l’di ...

Capri: gli 80 anni della maison di gioielli Chantecler tra conversazioni e musica in Piazzetta - capri: gli 80 anni della maison di gioielli Chantecler tra conversazioni e musica in Piazzetta - (PRIMAPRESS) - capri - Ottanta candeline per la Maison Chantecler di capri, famosa nel mondo per i suoi gioielli che sono diventati identitari dello spirito dell'isola partenopea. Per l'occasione non ... primapress

Questa è l'unica combo moda per indossare i pantaloni Capri ed essere elegante - Questa è l'unica combo moda per indossare i pantaloni capri ed essere elegante - I pantaloni capri sono un capo versatile e sempre alla moda: ecco una piccola guida di come indossarli con il blazer ... vogue

Capri (Na): Chantecler celebra gli ottant’anni della sua iconica Campanella dedicandola a cinque splendide donne diverse e speciali. - capri (Na): Chantecler celebra gli ottant’anni della sua iconica Campanella dedicandola a cinque splendide donne diverse e speciali. - Le assomiglia nell’essenzialità che diventa linguaggio prezioso. La seconda è Mona von Bismarck che arriva a capri negli anni ‘30, dominando la mondanità dell’isola. Donna di proverbiale raffinatezza. primapaginanews