Cantù avanti 1-0 ospita la APO Udine Cagnardi avvisa | | Sono da temere

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Cantù-Udine , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Gara-1 ha regalato un confronto molto aperto e particolarmente fisico tra due squadre decise ad arrivare fino in fondo alla post season. Ad imporsi sono stati i padroni di casa, che hanno confermato il fattore campo con una rimonta maturata proprio nell’ultimo quarto, fino al 64-61 finale. sportface

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Cantù-Udine, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. La formazione di coach Cagnardi ha superato i quarti di finale in quattro partite grazie alla vittoria di misura su Cividale nella seconda partita giocata in trasferta. Udine, invece, ha superato in tre partite la Juvi Cremona, dimostrando la propria superiorità messa in discussione solo in gara-2, dove è arrivata comunque una vittoria di misura.

sportface