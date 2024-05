Canottaggio - poker dell’Italia a Lucerna | volano a Parigi 2024 il 4 senza maschile e le ammiraglie compreso il 4 con PR3 misto

Buone notizie per l’Italia dalla seconda giornata delle gare della Regata finale di Qualificazione Olimpica e Paralimpica, in programma in questi giorni a Lucerna, in Svizzera. Al preolimpico che mette in palio gli ultimi pass per i Giochi di Parigi 2024, l’Italremo del dt Cattaneo piazza in finale dalle ultime qualifiche il singolo maschile di Davide Mumolo e dai recuperi il doppio pesi leggeri femminile di Federica Cesarini e Valentina Rodini, le campionesse olimpiche in carica di Tokyo.

sportface