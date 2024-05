Canottaggio - ecco gli Azzurri che volano ai Giochi olimpici

(Di martedì 21 maggio 2024) L’Italia Team batte tre colpi alla Final Olympic Qualification Regatta dia Lucerna, in Svizzera. Nelle acque del Rotsee, infatti, il quattro senza maschile, l’otto femminile e l’otto maschilesi sono garantiti il pass per iEstivi di Parigi 2024. Il...

Manca sempre meno alla Final Olympic Qualification Regatta di Canottaggio , ultimo appuntamento utile per cerca re di agguantare un pass valido per i Giochi Estivi di Parigi 2024 . Sarà il mitico specchio d’acqua del Rotsee, nei pressi di Lucerna (Svizzera), ad ospitare l’evento da domenica 19 a... today

dopo la regata finale di qualificazione olimpica di Canottaggio e para Canottaggio , in programma da domenica 19 a martedì 21 maggio, il Rotsee di Lucerna , in Svizzera , ospiterà anche la seconda tappa di Coppa del Mondo , prevista da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Saranno impegnati sul lago elvetico 20 azzurri , tra i quali 16 uomini e 4 donne. Lo staff tecnico sarà composto da Francesco Cattaneo (Direttore Tecnico), Andrea Coppola (Capo Allenatore settore olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore olimpico femminile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore olimpico maschile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore olimpico femminile), Alessio Marzocchi (Allenatore settore Paralimpico). oasport

Sabaudia, 21 maggio 2024 – Al termine delle gare di Qualificazione Olimpica, disputate in questi giorni a Lucerna in Svizzera, altri 6 canottieri delle Fiamme Gi alle di Sabaudia parteciperanno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 , portando così a 11 i componenti gialloverdi che faranno parte della Squadra Azzurra di Canottaggio che dal 27 luglio al 3 agosto gareggeranno nello splendido Stadio Nautico di Vaires-sur-Marne. ilfaroonline

Canottaggio, pass olimpici per le barche azzurre: festa per gli atleti lariani - canottaggio, pass olimpici per le barche azzurre: festa per gli atleti lariani - Gioie azzurre (e lariane) a Lucerna, in Svizzera, alle regate di canottaggio che assegnavano i pass per le Olimpiadi di ... espansionetv

Per Valentina Rodini niente Olimpiade - Per Valentina Rodini niente Olimpiade - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ... laprovinciacr

Canottaggio: quattro senza maschile e i due otto azzurri volano ai Giochi - canottaggio: quattro senza maschile e i due otto azzurri volano ai Giochi - L'Italia Team batte tre colpi alla Final Olympic Qualification Regatta di canottaggio a Lucerna, in Svizzera. Nelle acque del Rotsee, infatti, il quattro ... sportmediaset.mediaset