Canottaggio | alla Regata Finale Olimpica e Paralimpica - l’Italia piazza 4 barche per Parigi 2024

A Tokyo 2020 furono nove gli equipaggi dell’Italia nel Canottaggio impegnati nei Giochi, ovvero tutti quelli che si erano già qualificati in occasione dei Mondiali di Linz 2019, mentre a Parigi 2024 saranno otto, cinque dei quali qualificati ai Mondiali 2023 e tre nella regata finale 2024 . La presenza tra questi ultimi delle due ammiraglie fa sì che a Parigi , nonostante un’imbarcazione in meno, ci siano ben 11 azzurri in più (8 barche contro 9, ma 34 atleti contro 23). oasport

Tre imbarcazioni azzurre conquistano il pass olimpico nella regata finale di qualificazione, alle quali si aggiunge un altro equipaggio nel para rowing: a Lucerna , in Svizzera, è grande giornata per l’Italia del Canottaggio , che spedisce a Parigi 2024 il quattro senza senior maschile e le tre ammiraglie , ovvero l’otto senior maschile , l’otto senior femminile ed il quattro con PR3 misto. oasport

Rispetto a Tokyo 2020 l'Italia avrà un equipaggio in meno (9 contro 8), però l'aver qualificato entrambe le barche ammiraglie ha un peso specifico notevole. Si chiude come meglio non si poteva questa giornata di qualificazioni olimpiche! Davvero spettacolare la rimonta azzurra nell'otto maschile.

