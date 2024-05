Cannes - Trump contro ‘The Apprentice’ | Film diffamatori - non deve vedere la luce

Disastro aereo sfiorato negli Stati Uniti: il jet privato di Donald Trump, un boeing 757, ha urtato un velivolo privato in sosta mentre effettuava manovre a terra in un aeroporto della Florida. A renderlo noto è stata l'Amministrazione federale dell'aviazione (Faa), secondo cui l'incidente è avvenuto domenica scorsa all'aeroporto internazionale di West Palm Beach. liberoquotidiano

Il magistrato che presiede il procedimento penale ai danni dell’ex presidente Usa Donald Trump in Florida – con l’accusa di aver accumulato segreti riservati nella sua tenuta di Mar-a-Lago dopo il termine della sua presidenza – ha Rinviato a tempo indeterminato il processo, originariamente previsto per il 20 Maggio . L’offensiva dell’occupazione israeliana a Rafah porterebbe a un disastro umanitario. api.follow

Cannes, Trump contro 'The Apprentice': "Film diffamatorio, non deve vedere la luce" - Cannes, trump contro 'The Apprentice': "Film diffamatorio, non deve vedere la luce" - Minacciata azione legale contro pellicola presentata a Festival: 'Interferenza elettorale di elite di Hollywood' ... adnkronos

The Apprentice, Donald Trump si scaglia contro il film con Sebastian Stan presentato a Cannes - The Apprentice, Donald trump si scaglia contro il film con Sebastian Stan presentato a Cannes - Dopo la prima a Cannes di The Apprentice arriva puntuale la risposta di Donald trump, che promette azioni legali ... bestmovie

La pistola in faccia, gli immigrati assassini, l’amico Trump: l’intervista di Rolling Stone a Kid Rock - La pistola in faccia, gli immigrati assassini, l’amico trump: l’intervista di Rolling Stone a Kid Rock - Ecco i passaggi salienti dell’incontro ravvicinato col più trumpiano dei rocker americani, che a un certo punto tira fuori un’arma. «Scrivi il peggior articolo che puoi su di me» ... rollingstone