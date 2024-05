Cannes - Bella Hadid torna sul red carpet con il nude look

(Di martedì 21 maggio 2024)e il Festival di, un binomio infuocato. C’era chi non si aspettava di vederla all’edizione 2024 della manifestazione cinematografica e invece la top ha stupito tutti, regalandoci anche l’outfit più bollente visto finora sul red: accoppiata vincente! Sul rednel 2021Quandoarriva in Croisette, non c’è concorrenza che tenga: in fatto disexy la top model americana è la numero uno. Del resto il suo approccio sensuale nei confronti della moda non è una novità, tanto aquanto altrove. Nel corso degli anniha alzato sempre più l’asticella della seduzione, regalando momenti indimenticabili durante la kermesse. Nel ...

Ieri sera a Cannes 2024 si è tenuta la prima del film The Apprentice e tra gli ospiti che hanno sfilato sul red carpet c'era anche Bella Hadid : con il suo nude look dall'effetto vedo non vedo è diventata la regina di stile dell'evento.Continua a leggere fanpage

La settima giornata del Festival di Cannes ha animato la città francese del cinema con un altro incredibile red carpet in attesa delle grandi proiezioni. Tra standing ovation, abiti da sogno e commozione, ecco Cosa è successo nella settima giornata del Festival. La prima di “The Shrouds” Un applauso lungo quasi quattro minuti quello rivolto a di The Shrouds, film drammatico di David Cronenberg tra la lista delle pellicole in Concorso. dilei

Se c’è una donna in grado di riscaldare un festival, è proprio Bella Hadid . La super model, infatti, sulla Montée des Marches non ha mai deluso e anche questa volta è stata la più fotografata sul tappeto rosso della settima serata della 77esima edizione del Festival di Cannes 2024. L’occasione è... Prosegui la lettura milleunadonna

Maltempo sull’Emilia-Romagna, è allarme per i canali: verifiche nella notte - Maltempo sull’Emilia-Romagna, è allarme per i canali: verifiche nella notte - Canali in forte stress in Emilia-Romagna dopo i nubifragi che ieri hanno colpito i Comuni della Valsamoggia tra Bologna e Modena ... dire

I cani fashion con i look del Met Gala al "Pet Gala" di New York - I cani fashion con i look del Met Gala al "Pet Gala" di New York - Martedì, 21 maggio 2024 Home > aiTv > I cani fashion con i look del Met Gala al "Pet Gala" di New York New York, 21 mag. (askanews) - Red carpet per cani fashion, all'AKC Museum of the Dog di New York ... affaritaliani

Festival di Cannes, Bella Hadid in abito trasparente sul tappeto rosso - Festival di cannes, Bella hadid in abito trasparente sul tappeto rosso - (LaPresse) Bella hadid brilla sul red carpet del 77esimo Festival di cannes. La supermodella statunitense ha sfoggiato un nude look con ... stream24.ilsole24ore