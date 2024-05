Cannes 2024 | i beauty look dell' ottavo giorno

giorno sette per il festival della riviera francese, e sul red carpet di The Apprentice di Ali Abbasi compare lei, Bella Hadid , in look monocromatico nei toni del deep beige, e si ferma la Croisette vanityfair

Sul red carpet di The Apprentice di Ali Abbasi compare prima Bella Hadid , in look monocromatico nei toni del deep beige, e si ferma la Croisette. Poi arriva lei, Diane Kruger, protagonista del film di David Cronenberg The Shrouds, che incanta in abito, make-up e acconciatura effetto space age. E si amplifica la magia vanityfair

Sul red carpet di The Apprentice di Ali Abbasi compare prima Bella Hadid , in look monocromatico nei toni del deep beige, e si ferma la Croisette. Poi arriva lei, Diane Kruger, protagonista del film di David Cronenberg The Shrouds, che incanta in abito, make-up e acconciatura effetto space age. E si amplifica la magia vanityfair

Il verde matcha è il colore dell’estate 2024, un tripudio di energia e fascino che travolge ogni cosa - Il verde matcha è il colore dell’estate 2024, un tripudio di energia e fascino che travolge ogni cosa - Beh, perché era praticamente impossibile non farlo visto il successo inarrestabile che sta avendo, tanto che è quasi impossibile non vederlo addosso o nel beauty look di qualcuna. Dal matcha latte ... alfemminile

Ombretto per capelli, il nuovo modo di coprire la ricrescita spopola su TikTok - Ombretto per capelli, il nuovo modo di coprire la ricrescita spopola su TikTok - Di tendenza su TikTok sta diventando il beauty trick per ovviare al problema della ricrescita ... “Anche l'attrice Eva Green sul red carpet di Cannes 2024 indossa un look vaporoso e con una riga da ... tg24.sky

Cannes 2024: da Bella Hadid a Diane Kruger, trionfa l’eyeliner - Cannes 2024: da Bella Hadid a Diane Kruger, trionfa l’eyeliner - A completare il beauty look, una chioma cioccolato mossa da morbidissime onde da metà lunghezza. Come una diva d’altri tempi. Decisamente stellare il make up di Diane Kruger, apparsa in stato di ... iodonna