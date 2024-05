Cannes 2024 - Demi Moore sul red carpet per l' inquietante The Substance | Un film anti-str*nzi FOTO

(Di martedì 21 maggio 2024) Il reddel Festival diha visto sfilaree il cast del body horror The. Il, in concorso alla kermesse, ha entusiasmato il pubblico... ma non chiamatelo 'femminista'! La diva ha messo i puntini sulle i: "Non siamo-uomini, siamo-idioti".

(Adnkronos) – "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo". "È stata un'esperienza molto provante, abbiamo dovuto confrontarci spesso su quello che stavamo cercando di realizzare, non è stato semplice". Demi Moore , 61 anni, arriva sulla Croisette dove è protagonista, in concorso alla 77esima edizione di Cannes , […] periodicodaily

(Adnkronos) – "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo". "È stata un'esperienza molto provante, abbiamo dovuto confrontarci spesso su quello che stavamo cercando di realizzare, non è stato semplice". Demi Moore , 61 anni, arriva sulla Croisette dove è protagonista, in concorso alla 77esima edizione di Cannes , […] L'articolo Cannes 2024 , il ritorno di Demi Moore con il body-horror ‘The Substance’ proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Roma, 20 maggio 2024 – Demi Moore si mette di nuovo in gioco. La dolce ragazza dagli occhi di cerbiatto nella pellicola cult ‘Ghost’ torna a 61 anni sul grande schermo con un body-horror film dal titolo ‘The Substance’, in concorso alla 77esima edizione del Festival di Cannes 2024 . La vera sfida è stata quella di girare scene di nudo integrale scardinando i pregiudizi sull’età. quotidiano

Al Festival di Cannes è il giorno di «Parthenope» di Sorrentino - Al Festival di cannes è il giorno di «Parthenope» di Sorrentino - Oggi è il gran giorno di «Parthenope», il film che ha riportato Paolo Sorrentino a confrontarsi con Napoli, la sua grande bellezza e le sue contraddizioni, con le sue ... ilmattino

The Substance, recensione del film con Demi Moore – Cannes 77 - The Substance, recensione del film con demi Moore – cannes 77 - La recensione di The Substance, il body horror di Coralie Fargeat con demi Moore e Margaret Qualley, in concorso a cannes 77. cinefilos

The Substance incanta Cannes: Demi Moore e Dennis Quaid in un horror al femminile - The Substance incanta cannes: demi Moore e Dennis Quaid in un horror al femminile - ****: 'The Substance' incanta cannes: demi Moore e Dennis Quaid in un horror al femminile demi Moore e Dennis Quaid, divi della 'vecchia generazione', dimostrano di saper stare al passo coi tempi. La ... informazione