Il contributo di Anthony Epstein alla scoperta del virus causa nte il cancro umano Anthony (Tony) Epstein , co- scopritore del virus Epstein -Barr (EBV), è stato uno dei pionieri della ricerca sul coinvolgimento dei virus nello sviluppo dei tumori umani . La sua scoperta ha rivoluzionato il campo della ricerca sul cancro , aprendo nuove prospettive per la prevenzione. newsnosh

Da quando Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro si sono diffuse speculazioni sulle possibili cause e sui trattamenti della malattia . Era stata la stessa principessa del Galles a renderlo noto con un messaggio in video al Paese. svelato a distanza di oltre due mesi il misterioso intervento chirurgico all’addome a cui si era sottoposta. La principessa, seduta su una panchina con un maglione bianco a strisce nere, aveva parlato ai sudditi per due minuti. caffeinamagazine

Cancro, virus vegetale sopprime tumori e metastasi in laboratorio: speranze per terapia innovativa - cancro, virus vegetale sopprime tumori e metastasi in laboratorio: speranze per terapia innovativa - Ricercatori statunitensi hanno scoperto che un virus vegetale è in grado di bloccare la crescita del cancro, inibire le metastasi e migliorare la sopravvivenza di modelli animali. L'efficacia delle na ... msn

Kate Middleton, il tumore causato da un'infezione: le nuove indiscrezioni sulla malattia. Cos'è il papilloma virus e quali sono i sintomi - Kate Middleton, il tumore causato da un'infezione: le nuove indiscrezioni sulla malattia. Cos'è il papilloma virus e quali sono i sintomi - Sono passati quasi due mesi da quando Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro e da allora non si hanno più notizie della principessa del Galles ... ilmessaggero

