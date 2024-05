Campionato di giornalismo | i vincitori E sul giornale di domani tutte le foto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Prato, 21 maggio 2024 – Grande festa oggi in Camera di Commercio a Prato per la premiazione deldi, iniziativa de La Nazione arrivata alla sua ventiduesima edizione e che ha potuto contare sul sostegno di molti sponsor. Quattrocento gli studenti delle scuole elementari e medie di Prato e provincia che hanno partecipato. Ma vediamo chi sono i: il primo posto è per la scuola media «Leonetto Tintori» di Prato: la 3C, coordinata dal professor Iacopo Mugnaoni, che ha dedicato una pagina alla battaglia di Valibona e alla storia del partigiano Lanciotto Ballerini, morto in combattimento. Secondo posto per la scuola media «Salvemini-La Pira» di Montemurlo per la pagina realizzata sul campione paraolimpico Jacopo Luchini, dedicata all’inclusione e allo sport e terzo posto per la 5B della scuola elementare ...