Campi Flegrei -evacuato carcere Pozzuoli

(Di martedì 21 maggio 2024) 11.28 Sarà completamenteilfemminile di,per il susseguersi di scosse nei.Lo rende noto il provveditore delle carceri della Campania, Castellano. Le detenute sono 140. Si tratta di una misura "precauzionale" Le scosse di ieri sera hanno danneggiato la struttura e sono in corso accertamenti. "Nel frattempo mettiamo in sicurezza le detenute. Saranno dislocate in altri istituti campani.Ci adoperiamo a farle rientrare al più presto", spiega Castellano.

Campi flegrei, massima allerta per lo sciame sismico in corso da ieri - campi flegrei, massima allerta per lo sciame sismico in corso da ieri - Preoccupa lo sciame sismico in corso nella zona dei campi flegrei. Decine le scosse avvertite dalla popolazione nelle ultime ore. lanotiziagiornale

Campi Flegrei, evacuate 39 famiglie per il terremoto. Oggi scuole chiuse - campi Flegrei, evacuate 39 famiglie per il terremoto. Oggi scuole chiuse - 33 notiziari quotidiani d’informazione: 13 notiziari tematici nazionali e 20 notiziari regionali, oltre 2.000 lanci multimediali al giorno, 6 newsletter, 7 Tg e Gr tematici ... dire