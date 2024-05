Campi Flegrei - scossa magnitudo 4 4 più forte da 40 anni | il racconto di una notte di paura

(Di martedì 21 maggio 2024) Tanti cittadini dell’area deihanno trascorso lain strada, a bordo di auto posteggiate lontano dagli edifici, o presso le tendopoli allestite dalle Amministrazioni. E’ stata unain strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli, che però fortunatamente non hanno percepito nessunadi terremoto. In tanti hanno trovato riparo a bordo

paura ai Campi Flegrei per l'ultimo sciame sismico, che ieri ha fatto registrare una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4: la più forte in 40 anni. Centocinquanta gli eventi simici si sono susseguiti soltanto dalle 19.51 di ieri sera alle ore 00.31 di oggi. Ed è stata una notte in strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli: molti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole ten dopo li allestite dalla Protezione civile nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini. tg24.sky

