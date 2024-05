“Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei ”. Il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, cerca di tranquillizzare la popolazione. Ma l’ennesimo Terremoto nella zona dei Campi Flegrei ha terrorizzato. “Al momento non sono segnalati danni nel territorio del comune di Napoli . Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. dayitalianews

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, lunedì 20 maggio 2024. Avellino – Momenti di apprensione in pieno centro di Avellino. Nella tarda mattinata, una densa nuvola di fumo si è sprigionato dai locali sotterranei a servizio di condomini ed esercizi commerciali su Corso Vittorio Emanuele. (LEGGI QUI) Benevento – “L’accordo di programma sottoscritto fra il Sindaco del Comune di Benevento e la società Antum Immobiliare spa, per la realizzazione di un impianto sportivo con Campo da Golf non risponde a pieno allo schema dell’Accordo votato dal Consiglio comunale il 28 aprile del 2023.

