Campi Flegrei - lo sciame ha rallentato ma non ancora finito

Losismico che da ieri è in corso ai"hail suo ritmo, ma non è", ha detto all'ANSA il vulcanologo Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non ci sono segnali che permettano di dire se e per quanto tempo loproseguirà né se a questosismico potranno seguirne altri, ma "data la deformazione del suolo che sta interessando l'area è evidente che ci aspettiamo anche altri eventi", ha osservato Di Vito. Nel frattempo si lavora per raccogliere nuovi elementi: "facciamo misure di tutti i parametri possibili" e siamo implementando la rete di monitoraggio in aree finora meno trascurate". Si controllano anche tutti i fenomeni legati alla ...

Napoli - Tensioni e Preoccupazioni per i Residenti dopo le Scosse Questa mattina, a Pozzuoli, i cittadini raccontano di una Notte difficile e senza precedenti, segnata da oltre 160 Scosse sismiche, la più intensa di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni. La paura e il caos hanno spinto molti a trascorrere la Notte in Strada , parcheggiati lungo il Lungomare Pertini, con giovani, anziani e bambini che affrontavano l'incertezza e il timore di ulteriori Scosse .

